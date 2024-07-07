Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе в Башкирии

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

На дороге в Башкирии на ходу загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Бурзянском районе на дороге Кага — Старосубхангулово вблизи н.п. Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, никто не пострадал.

Причину возгорания ведомство не уточнило.

Пассажирам направили резервный автобус, чтобы они смогли добраться до заповедника. Для безопасного ожидания транспорта их доставят в школу села Старосубхангулово.

В конце июня на трассе в Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге. Внутри находились 29 пассажиров, из них девять человек пострадали, включая двоих детей. Четырех пострадавших доставили на скорой помощи в Кемерово.