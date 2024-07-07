 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе в Башкирии

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

На дороге в Башкирии на ходу загорелся пассажирский автобус, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Бурзянском районе на дороге Кага — Старосубхангулово вблизи н.п. Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, никто не пострадал.

Причину возгорания ведомство не уточнило.

Пассажирам направили резервный автобус, чтобы они смогли добраться до заповедника. Для безопасного ожидания транспорта их доставят в школу села Старосубхангулово.

Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В конце июня на трассе в Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге. Внутри находились 29 пассажиров, из них девять человек пострадали, включая двоих детей. Четырех пострадавших доставили на скорой помощи в Кемерово.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Башкирия МЧС пожары
Материалы по теме
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе
Общество
В Севастополе в ДТП с автобусом один человек погиб, четверо пострадали
Общество
В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Над Воронежской областью сбили два беспилотника Политика, 22:52
Три человека пострадали в Ленинградской области во время грозы Общество, 22:45
Экс-президент Франции Олланд получил место в парламенте Политика, 22:22
Российский чемпион НХЛ назвал раздутым скандал с пьяной девушкой в номере Спорт, 22:01
Axios узнало о желании демократов отказа Байдена от гонки к 12 июля Политика, 21:57
Какую революцию ждут от квантовых технологий РБК и Сбер, 21:50
Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе в Башкирии Общество, 21:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника Спорт, 21:31
Воронежский губернатор сообщил о снижении интенсивности взрывов на складе Политика, 21:24
Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе Общество, 21:10
Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов Политика, 21:07
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 20:53
Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Медведевым Спорт, 20:49
Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone Политика, 20:45