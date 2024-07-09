Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области

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ДТП в Запорожской области унесло жизни пяти человек, еще двое пострадали, сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.

«На трассе Москва — Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе», — рассказал Сигута.

Накануне в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 17 человек, включая семерых детей.

Авария произошла днем 8 июля, когда водитель автобуса маршрутом из Красноярска в Шарыпово, обгоняя попутно двигавшийся «КАМАЗ», столкнулся с ним и обе машины съехали в кювет.