Кулеба обсудил с Сийярто проведение второй мирной конференции

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто во время встречи (Фото: DmytroKuleba / X)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой и обсудил проведение второй конференции по вопросу установления мира в стране, об этом Кулеба сообщил в социальной сети X.

«Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера о ситуации на линии фронта, а также о подготовке ко второму саммиту мира», — говорится в сообщении.

По словам главы украинского МИДа, во время разговора он подчеркнул, что никакие мирные инициативы, по мнению Киева, не могут основываться на «нарративах России».

Также Кулеба отметил, что обсудил с Сийярто дальнейшее развитие двусторонних отношений Украины и Венгрии на фоне договоренностей, достигнутых во время последнего визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев в начале июля.

Сийярто в свою очередь подчеркнул важность дипломатических средств в переговорах по прекращению военных действий.

«Дипломатия — это разговор не только с теми людьми, с которыми ты во всем согласен. Каналы связи должны быть открытыми, потому что только диалог и только дипломатические средства могут обеспечить прекращение войны, идущей по соседству», — написал Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что стороны «договорились обобщить в новом межгосударственном плане действий то, что необходимо сделать для развития двустороннего сотрудничества в области трансграничного взаимодействия, экономики, образования и энергетики». Сийярто сопроводил свою публикацию фотографиями со встречи с Кулебой.

В июне 2024 года глава украинского МИДа заявил, что следующий саммит по Украине должен стать завершением военного конфликта, для этого «нужна за столом переговоров и другая сторона».

О том, что на втором саммите страны должны зафиксировать «реальный конец» конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. На пресс-конференции по итогам саммита он отметил, что присутствие Москвы будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну».

Мирная конференция по Украине проходила с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Россия не получила официального приглашения на нее. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России и назвал саммит в Швейцарии «лишь еще одной уловкой».