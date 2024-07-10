Столтенберг назвал реакцию Москвы сложностью в расширении НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вступление в НАТО новых членов после окончания холодной войны не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на открытии саммита блока в Вашингтоне.

«Стоял вопрос, готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», — сказал он. Столтенберг отметил, что решение заняло время, но в результате объединило Европу и принесло «мир и процветание на континент».

Перед началом саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы видеть «что-то похожее» на приглашение в блок. В НАТО неоднократно называли победу страны в конфликте с Россией предварительным условием для будущего членства.

Москва неоднократно выступала с критикой расширения НАТО, называя это угрозой своей безопасности. Президент Владимир Путин называл потенциальное членство Киева в блоке одной из причин начала военной операции в феврале 2022 года. Столтенберг отмечал, что НАТО никогда не давало обещаний не расширять альянс.