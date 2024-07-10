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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

Столтенберг: победа России на Украине — самый большой риск для НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине

Победа России в военной операции на Украине является самым большим риском и величайшей ценой для НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита блока в Вашингтоне.

«Самая большая цена и самый большой риск будут, если Россия победит на Украине. Мы не можем этого допустить», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что «с агрессивной Россией в качестве соседа» нет вариантов «без потерь и риска». До этого он назвал победу Украины в конфликте в качестве «предварительного условия» присоединения к НАТО.

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Президент России Владимир Путин среди целей военной операции называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей» и ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается в стране.

В мае президент заявил, что Москва никому не запрещала проводить переговоры по Украине, в отличие от западных стран, которые поставили своей целью победу над Россией.

В середине июня в Швейцарии прошел «саммит мира» по урегулированию конфликта, Россия на нем не присутствовала. По итогам встречи более 80 стран подписали декларацию, которая содержит требование об обмене всех военнопленных, о возвращении на Украину всех детей и передаче под контроль Киева Запорожской АЭС.

Путин говорил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и в международных договорах будет зафиксирован статус этих регионов, а также Крыма и Севастополя, как российских. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО Украина Россия
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