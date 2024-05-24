Путин назвал отличие позиции России по переговорам от западной
Москва никому не запрещала проводить переговоры по Украине, в отличие от западных стран, которые поставили своей целью победу над Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Отрывок выступления опубликовал ведущий Павел Зарубин.
Он обвинил лидеров западных государств в принуждении Украины выйти из переговорного процесса, когда уже были достигнуты предварительные договоренности в Стамбуле в 2022 году.
Путин уточнил, что и украинскую, и российскую сторону устраивали договоренности, несмотря на моменты, которые надо было доработать. «Но если подпись стоит с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало», — отметил российский лидер.
Но после того, как в Киев весной 2022 года прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, украинская сторона договоренности «выбросила» и перестала их реализовывать, а затем объявила о прекращении переговоров.
Позже, по словам Путина, украинские власти «запретили сами себе» дальше вести мирные переговоры.
«Мы никому не запрещали. Мы — за переговоры», — подчеркнул президент. После этого, «по наущению и с подачи западных спонсоров», Украина поставила цель «добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя».
Путин добавил, что легитимность украинского президента Владимира Зеленского закончилась, и отметил, что вопрос о том, с кем вести переговоры на Украине о прекращении боевых действий, «не праздный».
Лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию, рассказал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022 года повлиял в том числе совет Джонсона. По словам Арахамии, тогда ключевыми условиями для российской стороны были закрепление Украиной нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования