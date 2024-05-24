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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал отличие позиции России по переговорам от западной

Путин: Россия не запрещала вести переговоры по Украине, в отличие от Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Москва никому не запрещала проводить переговоры по Украине, в отличие от западных стран, которые поставили своей целью победу над Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Отрывок выступления опубликовал ведущий Павел Зарубин.

Он обвинил лидеров западных государств в принуждении Украины выйти из переговорного процесса, когда уже были достигнуты предварительные договоренности в Стамбуле в 2022 году.

Путин уточнил, что и украинскую, и российскую сторону устраивали договоренности, несмотря на моменты, которые надо было доработать. «Но если подпись стоит с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало», — отметил российский лидер.

Но после того, как в Киев весной 2022 года прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, украинская сторона договоренности «выбросила» и перестала их реализовывать, а затем объявила о прекращении переговоров.

Позже, по словам Путина, украинские власти «запретили сами себе» дальше вести мирные переговоры.

«Мы никому не запрещали. Мы — за переговоры», — подчеркнул президент. После этого, «по наущению и с подачи западных спонсоров», Украина поставила цель «добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя».

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Путин добавил, что легитимность украинского президента Владимира Зеленского закончилась, и отметил, что вопрос о том, с кем вести переговоры на Украине о прекращении боевых действий, «не праздный».

Лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию, рассказал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022 года повлиял в том числе совет Джонсона. По словам Арахамии, тогда ключевыми условиями для российской стороны были закрепление Украиной нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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