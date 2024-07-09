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Гендиректором музея Льва Толстого назначили бывшего советника президента

Владимир Толстой
Владимир Толстой (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший советник российского президента по вопросам культуры Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

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«С 9 июля генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого назначен потомок писателя, заслуженный работник культуры Владимир Толстой», — говорится в сообщении. Приказ утвержден министром культуры Ольгой Любимовой, нового руководителя музея уже представили коллективу.

Помимо прямых обязанностей Толстому предстоит координировать мероприятия, связанные с творчеством писателя, подчеркнула директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова. По ее словам, опыт работы нового руководителя музея на должности советника президента поможет наладить связи с федеральными и региональными властями, а также «за рубежом».

Владимир Толстой — один из потомков писателя Льва Толстого. С 1994 по 2012 год он занимал должность директора музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна». С 1999 года Толстой является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавлял более семи лет. В настоящее время он руководит попечительским советом Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

С 2012 года Толстой был советником президента по вопросам культуры. В мае 2024 года его освободили от этой должности, которую заняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Теги
Владимир Толстой Лев Толстой музей гендиректор должность Минкультуры новости
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