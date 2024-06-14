Голикову вместо Толстого назначили председателем совета Фонда кино

Татьяна Голикова (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена председателем совета Фонда кино, ранее возглавлявший совет Владимир Толстой исключен из его состава, следует из распоряжения правительства.

Помимо Толстого, в число членов совета более не входят режиссер Владимир Хотиненко и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлия Слащева.

В состав совета с пометкой «по согласованию» включены режиссер Сергей Урсуляк, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов и продюсер Гавриил Гордеев, который в прошлом работал на ТНТ и «Матч ТВ», а потом перешел в «СберМаркетинг». Все они значатся на сайте фонда в обновленном составе совета.

В состав совета Фонда на данный момент также входят заместитель руководителя аппарата правительства Денис Молчанов (зампредседателя совета); замминистра финансов Павел Кадочников, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Наталья Баланова; генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава «Первого канала» Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Федор Бондарчук и др.

РБК обратился за комментарием к Юлианне Слащевой, Владимиру Толстому и Владимиру Хотиненко.