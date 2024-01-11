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Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

Бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого Дарья умерла после болезни

Бывшая супруга заместителя председателя Госдумы Петра Толстого Дарья умерла после долгой болезни. Информацию об этом подтвердил РБК сам политик.

«Да, Дарья скончалась вчера утром, дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», — сообщил РБК Петр Толстой.

В браке супруги прожили более 20 лет, в 2016 году развелись.

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Петр Толстой

Петру Толстому 54 года. До начала политической карьеры он работал на телевидении, в частности вел программы «В мире людей» на телеканале ТВ-6, «Выводы» на «Третьем канале», программу «Воскресное время» и ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». В 2016 году Толстой стал депутатом Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия» по Люблинскому одномандатному округу в Москве. В том же году стал заместителем спикера Госдумы Вячеслава Володина. В 2021 году переизбрался на пост депутата Госдумы VIII созыва.

Теги
Петр Толстой Госдума жена
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