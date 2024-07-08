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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало ложными заявления Украины о целях удара по Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны заявило, что фото из Киева «подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Заявления Украины о том, что Россия намеренно нанесла ракетный удар по гражданским объектам в Киеве, не соответствуют действительности, говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство заявило, что фото и видео из украинской столицы «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Министерство назвало эти сообщения провокацией, цель которой — обеспечение финансирования Украины и «продолжение войны до последнего украинца».

Ведомство заявило, что утром 8 июля военные ударили по объектам военной промышленности Украины и авиабазам ВСУ при помощи оружия большой дальности; атаку осуществили в ответ на попытки «нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики», говорится в сообщении (на прошлой неделе власти нескольких российских регионов сообщали об атаках дронов: например, в Краснодарском крае произошли пожары на нефтебазах в станицах Павловской и Ленинградской, а в Приморско-Ахтарске была повреждена электроподстанция; в Воронежской области эвакуировали населенный пункт из-за пожара на складе с взрывоопасными объектами). Минобороны добавило, что назначенные объекты поражены.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Утром в понедельник воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Взрывы прогремели в том числе в Киеве, Кривом Роге, Днепре. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и городская военная администрация сообщали о падении ракетных обломков в нескольких районах города, а также попаданиях по детской больнице «Охматдет» и повреждении нескольких зданий. Администрация города сообщила, что в учреждении погибли двое взрослых. По данным Генпрокуратуры, в Киеве погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Агентство ТАСС писало о взрывах в районе аэропорта Жуляны.

В Кривом Роге, как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 11 человек, более 40 пострадали. В городе объявили траур. Глава Днепропетровской военной администрации сообщил о погибшем и шести пострадавших в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина Минобороны Киев ПВО Дети Военная операция на Украине
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