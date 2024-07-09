Всех пациентов «Охматдета» перевели в другие медицинские учреждения

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Из «Охматдета» перевели в другие медучреждения всех пациентов, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Аварийно-спасательные работы, по сообщению Зеленского, не прекращались всю ночь, к ним были привлечены около 400 спасателей. Украинский президент поблагодарил всех участвовавших в спасательной операции, а также лидеров, которые «готовят новые общие шаги» для защиты Украины.

8 июля в Киеве раздались взрывы, в том числе в детской больнице «Охматдет». Как сообщает издание «Страна», новый корпус больницы почти на 80% выведен из строя, разрушены все коммуникации, нет света и воды. Ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще четыре.

Власти Киева объявили 9 июля днем траура в связи с гибелью людей при взрывах ракет в городе. По предварительным данным, сообщил мэр Виталий Кличко, погибли 20 человек, почти 100 пострадали. При этом в больнице, по данным ГСЧС, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

«Охматдет» (сокращение от «охрана материнства и детства») — крупнейшая детская больница Украины, одна из старейших. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.

Минобороны России сообщало, что утром 8 июля в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

По данным ведомства, заявления представителей властей Украины о «намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

В ведомстве также отметили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по Украине 9 июля, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Оно пройдет в 17:00 мск.