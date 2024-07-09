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Политика ,  
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В СВР предупредили о плане США сменить власть в Грузии

СВР: США планируют добиться смены власти в Грузии с помощью Саломе Зурабишвили
Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС
Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

США планируют сменить власть в Грузии с помощью президента страны Саломе Зурабишвили, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным службы, Вашингтон намерен сделать это с помощью протестов, приуроченных к выборам в стране. Затем США обвинят во всем произошедшем в Грузии Москву, сделав акцент на «политической несамостоятельности» правящей партии «Грузинская мечта», добавили в СВР.

«Как задумали «вашингтонские режиссеры», глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за «деградацию» переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС», — рассказали в пресс-службе СВР (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом, Зурабишвили предупредит широкую общественность о «катастрофических последствиях сближения с Москвой» и ущербе, который Грузии наносят переехавшие туда россияне.

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