Премьер Грузии обвинил президента в саботаже парламентских выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «единственной целью» президента республики Саломе Зурабишвили саботировать парламентские выборы 26 октября. Так он прокомментировал ее заявление о необходимости открытия дополнительных избирательных участков за рубежом для грузинских диаспор.
«Я считаю, что заявление Саломе Зурабишвили по поводу выборов неуместно, исходя из того, что она уже проявила интерес к саботажу, когда наложила вето на закон, который был направлен на выход ЦИК из сложившегося тупика. Она наконец подтвердила, что ее единственная цель — саботировать выборы. Поэтому все ее заявления лишены актуальности», — приводит слова Кобахидзе агентство Interpressnews.
Зурабишвили выступила с таким заявлением в ходе встречи с исполняющим обязанности председателя ЦИК Грузии Георгием Каландаришвили и представителями неправительственных организаций на этой неделе. Она сообщила о готовности послов стран-партнеров содействовать открытию дополнительных избирательных участков за рубежом и активности грузинской диаспоры. «Понятно, что невозможно будет сделать это везде, где проживают 50 человек. Но необходимо сделать шаг к открытию избирательных участков в нескольких странах, в городах с наибольшей численностью диаспор», — приводит ее слова JAMnews.
5 марта Зурабишвили наложила вето на поправки к избирательному кодексу, которые предусматривали передачу полномочий президенту по избранию председателя и членов ЦИК в случае, если это не сможет сделать парламент с помощью двух туров. Она посчитала, что эти изменения не улучшили роль офиса главы государства в назначениях, оставив ее «ограниченной».
Это решение подверглось критике со стороны руководства правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе тогда заявил, что Зурабишвили участвует в кампании по дискредитации избирательной системы Грузии, пишет Agenda. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, вето президента «направлено на подготовку почвы для оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их союзников» для оспаривания результатов парламентских выборов.
Парламент Грузии 19 марта преодолел вето Зурабишвили, поддержав первоначальную версию поправок. На пленарном заседании за них проголосовали 78 депутатов, только 13 оказались против.
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