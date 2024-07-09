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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о разрушениях в Шебекинском округе после атак дронов ВСУ

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Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В поселке Красное в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника серьезные повреждения выявлены в шести двухквартирных и двух частных домах», — говорится в сообщении.

В зданиях разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады. В селе Ржевка БПЛА взорвался на крыше частного дома, начался пожар. Огонь потушили. В результате атак никто не пострадал, добавил губернатор.

Гладков сообщил о пострадавшем в ходе шестого обстрела Шебекино за сутки
Политика

За последние несколько часов ВСУ шесть раз атаковали Шебекино. Минимум пять человек пострадали. На территории пяти предприятий в городе зафиксировали повреждения из-за обстрелов, поломки выявили на линиях газоснабжения и электропередачи, в городе частично отключился свет. В нескольких многоквартирных домах выбило окна, повреждены крыши частных домов, автомобили.

В Белгороде в ночь на 9 июля прозвучали взрывы, на подлете к городу сбили несколько воздушных целей. В нескольких домах выбило стекла, повреждены автомобили и бизнес-комплекс «Энергомаш» в центре города. За сутки в результате атак на Белгородскую область четыре человека погибли, 20 получили ранения.

Теги
Персоны
Белгородская область Военная операция на Украине Шебекино беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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