Гладков сообщил о разрушениях в Шебекинском округе после атак дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В поселке Красное в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника серьезные повреждения выявлены в шести двухквартирных и двух частных домах», — говорится в сообщении.

В зданиях разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады. В селе Ржевка БПЛА взорвался на крыше частного дома, начался пожар. Огонь потушили. В результате атак никто не пострадал, добавил губернатор.

За последние несколько часов ВСУ шесть раз атаковали Шебекино. Минимум пять человек пострадали. На территории пяти предприятий в городе зафиксировали повреждения из-за обстрелов, поломки выявили на линиях газоснабжения и электропередачи, в городе частично отключился свет. В нескольких многоквартирных домах выбило окна, повреждены крыши частных домов, автомобили.

В Белгороде в ночь на 9 июля прозвучали взрывы, на подлете к городу сбили несколько воздушных целей. В нескольких домах выбило стекла, повреждены автомобили и бизнес-комплекс «Энергомаш» в центре города. За сутки в результате атак на Белгородскую область четыре человека погибли, 20 получили ранения.