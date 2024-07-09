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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пострадавшем в ходе шестого обстрела Шебекино за сутки

Гладков: мужчина пострадал в результате шестой атаки на Шебекино за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине

Город Шебекино в Белгородской области в шестой раз за сутки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал губернатор.

Кроме того, в результате удара в шести многоквартирных домах выбиты стекла. Повреждения получили четыре автомобиля, а также два социальных и один коммерческий объекты — пробиты крыши, посечены фасады и выбиты окна. На линии газоснабжения зафиксировали поломку.

Гладков сообщил о пятой атаке на Шебекино за сутки
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Вечером 8 июля ВСУ несколько раз атаковали Шебекино. Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате ударов. На территории пяти предприятий зафиксировали повреждения из-за обстрелов, поломки выявили на линиях электропередачи, в городе частично отключился свет. В более чем 50 квартирах многоквартирного дома выбило окна, повреждены крыши частных домов.

В областном центре в ночь на 9 июля прозвучали взрывы, на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. В результате атаки погиб человек, еще один получил ранения. В нескольких домах выбило стекла, повреждены автомобили и бизнес-центр «Энергомаш» в центре города.

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Военная операция на Украине Шебекино Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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