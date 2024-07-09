Гладков сообщил о четырех погибших и 20 пострадавших из-за атак за сутки

За прошедшие сутки в результате атак на Белгородскую область четыре человека погибли, 20 получили ранения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что 17 из них остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Губернатор сообщил, что в регионе получили повреждения около 160 квартир в многоквартирных домах, 60 частных домов, порядка 140 автомобилей.

Ночью Гладков написал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Шесть раз за сутки подвергся обстрелам город Шебекино. Удары были нанесены и по другим районам. Жители Шебекино и Грайворона, а также ряда сел остались без света.