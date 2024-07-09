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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пятой атаке на Шебекино за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько населенных пунктов Белгородской области, в том числе Шебекино, вновь подверглись атакам со стороны украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгород», — написал глава области.

Кроме того, под удар попало Шебекино — это пятая атака на город за последние несколько часов. В городе выявлены повреждения на линиях электропередачи, в результате зафиксировано частичное нарушение электроснабжения, добавил Гладков.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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