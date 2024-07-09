Гладков: один человек погиб при атаке на Белгород

Один человек погиб при атаке на Белгород

Губернатор Вячеслава Гладкова прибыл на место атаки. Корреспондент ТАСС также передает, что один человек пострадал, повреждено несколько домов. Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе

Один человек погиб при ударе по Белгороду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова, который прибыл на место атаки.

«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сказал он журналистам.

По данным корреспондента ТАСС, один человек пострадал, несколько домов получило повреждения.

Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе. Перед этим, в 23:31, губернатор предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Минобороны чуть позже отчиталось об уничтожении дрона над регионом около 23:10 мск. В 23:48 Гладков написал об отбое тревоги.