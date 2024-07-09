Один человек погиб при атаке на Белгород
Гладков: один человек погиб при атаке на Белгород
Губернатор Вячеслава Гладкова прибыл на место атаки. Корреспондент ТАСС также передает, что один человек пострадал, повреждено несколько домов. Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе
Один человек погиб при ударе по Белгороду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова, который прибыл на место атаки.
«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сказал он журналистам.
По данным корреспондента ТАСС, один человек пострадал, несколько домов получило повреждения.
Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе. Перед этим, в 23:31, губернатор предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Минобороны чуть позже отчиталось об уничтожении дрона над регионом около 23:10 мск. В 23:48 Гладков написал об отбое тревоги.