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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при атаке на Белгород

Гладков: один человек погиб при атаке на Белгород
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Вячеслава Гладкова прибыл на место атаки. Корреспондент ТАСС также передает, что один человек пострадал, повреждено несколько домов. Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе

Один человек погиб при ударе по Белгороду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова, который прибыл на место атаки.

«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сказал он журналистам.

По данным корреспондента ТАСС, один человек пострадал, несколько домов получило повреждения.

Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке в Белгородском районе
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Вечером госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе. Перед этим, в 23:31, губернатор предупредил в телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Минобороны чуть позже отчиталось об уничтожении дрона над регионом около 23:10 мск. В 23:48 Гладков написал об отбое тревоги.

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Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгород атака
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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