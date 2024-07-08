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Военная операция на Украине ,  
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Четыре человека пострадали при обстрелах Шебекино

Вячеслав Гладков: четыре человека пострадали при обстрелах города Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области, ранены четыре человека, их госпитализировали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В городе также зафиксированы различные повреждения на территории пяти предприятий, это коснулось административных и складских производственных зданий, а также ограждений.

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Фото:Никита Попов / РБК

В результате обстрелов в нескольких многоэтажках повреждено остекление, в трех частных домах выбиты окна, сообщил Гладков. По его словам, повреждены 11 легковых автомобилей, четыре автобуса и ЛЭП.

До обстрелов дрон атаковал социальный объект в Шебекино, на нескольких этажах выбиты окна. Атаке беспилотников также подверглись села Муром и Вознесеновка, поселок Красное атаковали 12 дронов, добавил Гладков.

Теги
Шебекино Белгородская область обстрел дроны Военная операция на Украине
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