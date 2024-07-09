Гладков рассказал о последствиях удара по Белгороду

Гладков: при ударе по Белгороду погиб один человек, двое пострадали

Губернатор сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. При атаке погиб один человек, еще двое пострадали, в ряде домов выбило стекла

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в результате атаки погиб один человек, еще двое, по предварительным данным, пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата», — написал он.

Гладков уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки, его доставили в городскую больницу № 2. Второму пострадавшему оказали помощь на месте.

По предварительной информации, в трех частных домах и 12 квартирах восьми многоквартирных домов города выбило стекла, осколками повреждено два автомобиля. «Также повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль», — рассказал глава региона.

Губернатор прибыл на место атаки. Вечером ТАСС и «РИА Новости» сообщили о серии мощных взрывов в Белгороде. Перед этим Гладков предупредил о ракетной опасности в городе, а также в Белгородском районе. Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над областью.