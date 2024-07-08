Рябков сообщил, что не время для пристрелочного диалога с США по оружию

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Начало любого диалога по вопросу контроля за вооружением между Москвой и Вашингтоном сейчас невозможно из-за того, насколько деструктивного курса придерживается американская администрация. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона», — сказал замминистра.

Он добавил, что невозможно выстраивать диалог со страной, которая заявила о намерении добиться стратегического поражения России.

«Мы не можем закрыть глаза на одно и одновременно, как ни в чем не бывало, обсуждать тематику ограничения ключевого звена обеспечения нашей безопасности и допуска в эту сферу наших противников», — обратил внимание дипломат.

Он также напомнил о сроке истечения договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Решение о выходе России из соглашении было принято 21 февраля 2023 года. Москва пока будет соблюдать требования ДСНВ по числу ядерных боеголовок, но не будет допускать инспекций США на свои ядерные объекты, пока те поддерживают Украину.