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Политика ,  
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Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Президент Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — написал глава государства.

Путин выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям во благо народов России и Ирана, а также в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.

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Масуд Пезешкиан

Накануне в Иране прошел второй тур президентских выборов. Депутат меджлиса (однопалатный парламент) Пезешкиан победил на них, набрав 16,384 млн голосов (53,67%). Его конкурент, представитель верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили получил 13,538 млн голосов (44,34%).

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые выступают за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи схожи с фундаменталистскими, но более гибкие; и реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления. Пезешкиан был единственным кандидатом от реформаторов.

Внеочередные выборы были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мае. В республике президент не является главой государства. После исламской революции страну возглавляет высший руководитель; сейчас это аятолла Али Хаменеи.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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