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Политика ,  
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FT узнала, каковы ожидания Запада от нового президента Ирана

FT: на Западе усомнились в улучшении отношений с Ираном при новом президенте
Новый президент Ирана, реформатор Пезешкиан, вряд ли сможет изменить отношения страны с Западом, так как не влияет на ключевые вопросы, которые могли бы улучшить их. Сам он обещал возобновить контакты с США по ядерной программе
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

На Западе приветствовали бы менее враждебную риторику со стороны Ирана, но вряд ли новый президент страны, реформатор Масуд Пезешкиан, сможет добиться нужных перемен, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы слушаем слова Пезешкиана с большим интересом, но время слов прошло. Нам нужно видеть действия», — сказал газете один высокопоставленный западный дипломат в Тегеране.

По его словам, отношения Запада и исламской республики могут улучшиться только после изменений в таких областях, на которые фактически не распространяется влияние президента. Среди них — ядерная программа Ирана, поддержка им групп боевиков на Ближнем Востоке (например, ливанской «Хезболлы»), и продажа беспилотников России (Москва и Тегеран отрицали, что после начала военной операции на Украине такие поставки имели место).

На Западе сомневаются, что Пезешкиан сможет добиться перемен по этим вопросам, так как они находятся в ведении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Масуд Пезешкиан

Внеочередные выборы президента в Иране прошли после гибели в мае в авиакатастрофе Ибрахима Раиси, избранного в 2021 году. Голосование прошло в два тура, во второй вышли Пезешкиан и консерватор, представитель аятоллы в Высшем совете национальной безопасности, Саид Джалили. Пезешкиан получил более 16 млн голосов, его соперник — более 13 млн при явке чуть менее 50%.

69-летний Пезешкиан был депутатом меджлиса (парламента) с 2008 года (занимал в том числе должность вице-спикера). В прошлом возглавлял Минздрав (2001–2005), он кардиохирург; до политической карьеры на протяжении пяти лет руководил Тебризским университетом медицинских наук. Подавал документы на участие в президентских выборах 2021 года, но не был допущен.

Пезешкиан, как отмечает FT, в ходе предвыборной кампании
пообещал возобновить взаимодействие с США и европейскими государствами для переговоров по вопросу ядерного оружия, добиться снятия санкций, чтобы поддержать экономику страны, ослабить социальные ограничения, в частности, цензуру в Интернете и правила для женщин, например, относительно ношения хиджаба. Несмотря на это, он дал понять, что подчиняется Хаменеи, пишет газета.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Масуд Пезешкиан Иран
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