«Дочка» American Express подала заявление о самоликвидации

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Российская «дочка» платежной системы American Express — Америкэн Экспресс Банк — подала заявление о ликвидации, следует из данных базы СПАРК.

В базе указано, что заявление о начале процедуры ликвидации компании подано 4 июля 2024 года. За 2023 год чистый убыток составил 90 млн 65 тыс. руб.

Кредитная организация стала первым иностранным банком, который принял решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса. В конце мая президент России Владимир Путин одобрил процедуру.

После начала военной операции на Украине American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки, а затем прекратила все бизнес-операции в стране.

Осенью 2022 года президент Владимир Путин указом запретил продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. В перечень попали 45 банков, включая Америкэн Экспресс Банк.

Несколько иностранных банков, в том числе дочерние предприятия австрийского Raiffeisen Bank, итальянского UniCredit и венгерского OTP Bank, продолжают работу в России. В Кремле отмечали, что они выполняют важные функции в интересах зарубежных клиентов.