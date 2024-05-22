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Бизнес ,  
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Путин разрешил Американ Экспресс Банку самоликвидироваться

Путин одобрил добровольную ликвидацию Американ Экспресс Банка
Учредитель банка — американская компания American Express. Она свернула бизнес в России в 2022 году из-за санкций западных стран, введенных после начала военной операции на Украине
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Президент России Владимир Путин разрешил Американ Экспресс Банку провести добровольную ликвидацию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Глава государства распорядился разрешить банку самоликвидироваться в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Этот указ Путин подписал в августе 2022 года.

Американ Экспресс Банк был зарегистрирован Центробанком России в декабре 2005 года. Кредитная организация принадлежит одноименной платежной системе.

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Фото:Александр Казаков / ТАСС

Карты American Express в России выпускал банк «Русский стандарт». Дебетовая карта выпускалась и обслуживалась бесплатно при среднем остатке на счете от 500 тыс. руб. в год (или эквиваленте в валюте). При меньшей сумме годовое обслуживание составляло 25 тыс. руб.

American Express в марте 2022 года отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки США и других стран, а затем прекратила все бизнес-операции в России. С тех пор ее картами нельзя воспользоваться в магазинах или банкоматах в стране. Карты, выпущенные в России, больше не работают за пределами страны в глобальной сети American Express.

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Яна Ломакина
American Express Банки Владимир Путин ликвидация
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