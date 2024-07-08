В МИДе отреагировали на идею снять мораторий на смертную казнь

Григорий Лукьянцев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Позиция МИДа по теме смертной казни осталась неизменна — мораторий сохраняется и должен действовать, заявил «Известиям» директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

Он напомнил, что Россия наложила мораторий на смертную казнь, когда стала членом Совета Европы — это было одним из обязательств для вступления в объединение.

«Есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом Российской Федерации: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов — надо дождаться», — отметил Лукьянцев.

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека» после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания. В результате запрет на ее применение был продлен соответствующим постановлением.

Дискуссия о возможности возвращения к смертной казни возобновилась после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в атаке есть украинский след. Киев это отвергает.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда по этому вопросу. По его словам, для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни при нынешней Конституции.