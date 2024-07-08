Нидерланды разочаровались из-за ответа России на решение о поставках F-16

Ответ России на решение Нидерландов разрешить экспорт истребителей F-16 на Украину разочаровывает, заявил нидерландский министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп в интервью телеканалу NOS.

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», — отметил глава МИДа.

19 июня Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдало лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей для этого типа самолетов. Известно об этом стало 1 июля, когда в Минобороны страны сообщили, что «скоро поставит первые F-16 на Украину».

После этого российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин назвал решение о выдаче лицензии «одним из необдуманных шагов» парламента страны.

«На фоне ранее данного властями Нидерландов согласия на использование киевским режимом западного вооружения против объектов на территории России, рассматриваем его как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки», — заявил он и добавил, что российская сторона будет рассматривать истребители и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законных военных целей.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку.

Нидерланды в 2023 году вместе с Великобританией создали международную коалицию по закупкам F-16 для Киева и направили свои самолеты в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.

В апреле бывший нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что, по ее оценкам, обещанные поставки начнутся в течение нескольких месяцев. Она допускала, что первые F-16 Украина получит осенью. Власти не стали запрещать их использование для поражения целей на территории России.

Москва осуждает военную помощь Киеву, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Президент Владимир Путин в июне говорил, что Россия может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине вооружения.