Экс-президент Франции Олланд получил место в парламенте от департамента Коррез

Stephanie Lecocq (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Бывший президент Франции Франсуа Олланд выиграл выборы в своем округе Коррез и избрался в парламент, сообщает местная газета Le Monde.

«Франсуа Олланд, баллотировавшийся от левого альянса «Новый народный фронт» (NFP) по своему старому избирательному округу, был избран в Национальное собрание во втором туре парламентских выборов в воскресенье, 7 июля», — написало издание.

Он набрал 43,29% голосов, тем самым опередив кандидата от ультраправой партии «Национальное объединение» (РН) Майти Пуже (31,43%). Депутат парламента от президента Франции Эмманюэля Макрона, Франсуа Дюбуа набрал 25,28% голосов, тем самым заняв третье место.

Второй тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 7 июля.

В первом, состоявшемся 30 июня, в лидеры вышла ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Она набрала 33% голосов, а партия Макрона пришла третьей с 22%. Второй в республике стала созданная перед выборами левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) — у нее 28%.

В этом туре левая коалиция вышла на первое место по числу мест, которые получит в парламенте. На втором месте — коалиция Макрона «Вместе», на третьем — ультраправые.

Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент.