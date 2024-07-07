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Политика ,  
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Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Ни одной коалиции не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании Франции: ни «Новому народному фронту», ни «Вместе» президента Эммануэля Макрона, ни «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Джордана Барделлы, сообщает BFMTV.

По данным экзитполов Elabe, Новый народный фронт лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение», он получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 150 до 175 мест, а партии Ле Пен — от 115 до 150 мест.

Во Франции завершился второй тур парламентских выборов.

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