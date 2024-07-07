Французский премьер проголосовал во втором туре парламентских выборов

Габриэль Атталь (Фото: Alain Jocard / Reuters)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь принял участие в голосовании во втором туре досрочных парламентских выборов, передает BFMTV.

Как отмечает телеканал, он проголосовал в коммуне Ванв в верховьях Сены, где он выступает кандидатом от 10-го округа. В первом туре Атталь занял первое место, набрав 43,8% голосов.

577 депутатов Нацсобрания — нижней палаты парламента — избирают на пять лет по мажоритарным округам в два тура. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. В первом туре были избраны 76 депутатов: 39 от RN, 32 от NFP и двое от альянса Макрона. Оставшиеся места будут распределены во втором.

Досрочные выборы назначил президент Эмманюэль Макрон после провала своей партии «Возрождение» на выборах в Европарламент. Победу на них одержало ультраправое «Национальное объединение» (RN). Партия победила и в первом туре парламентских выборов, набрав 33,1% голосов. На втором месте оказалась левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) с 28%, на третьем — партия Макрона «Возрождение» с 20%.