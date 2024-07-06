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Общество ,  
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На подъездах к Крымскому мосту усилили работу пунктов досмотра

На подъездах к Крымскому мосту в летний сезон усилили работу пунктов досмотра

Работа пунктов досмотра на подъездах к Крымскому мосту была усилена в летний сезон из соображений безопасности, сообщил в телеграм-канале глава Минтранса Роман Старовойт.

Он рассказал, что 6 июля совершил рабочую поездку в Краснодарский край.

«В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту», — написал министр.

Меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, которые едут в Крым и в обратно, пояснил министр.

Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Досмотр на специальных пунктах перед заездом на Крымский мост проходят легковые автобусы и автомобили. Досмотр багажа в машинах ввели после первого взрыва, который произошел на Крымском мосту осенью 2022 года. Процедура сохранилась и после второго взрыва, который произошел в июле 2023 года.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, из-за этого на переправе с обеих сторон возникают очереди. В начале июля только со стороны Тамани в очереди на мост стояло более 1 тыс. автомобилей.

Для ускорения времени проезда и обеспечения безопасности на подъездах к мосту периодически открывают дополнительные пункты досмотра. В частности, так поступали в 2022 году в преддверии Нового года.

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Теги
Персоны
Крымский мост Крым досмотр Краснодарский край Роман Старовойт меры безопасности
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

министр транспорта России, экс-губернатор Курской области
20 января 1972 года
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