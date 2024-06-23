В очереди на Крымский мост с обеих сторон скопились 577 машин

Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В очереди на Крымский мост с обеих сторон стоят 577 автомобилей, сообщается в телеграм-канале, где публикуют информацию о ситуации на мосту.

По данным на 14:00, в очереди со стороны Тамани Краснодарского края находится 287 машин, со стороны Керчи — 290 машин. Время ожидания с каждой стороны около часа.

Ранее Крымский мост дважды временно перекрывали. Первый раз — в 12 часов, мост был закрыт 21 минуты, второй раз — в 13 часов, спустя три минуты движение возобновили.

В этот период времени украинские военные совершили атаку на Севастополь. Российские силы ПВО сбили пять воздушных целей в небе над акваторией Черного моря, их осколки упали в прибрежной зоне, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. В результате атаки два человека погибли, 22 человека пострадали. Также падение осколков ракет привело к нескольким пожарам.

Позже Минобороны отчиталось, что атака была совершена оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, одна взорвалась в воздухе.