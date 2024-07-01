На Крымском мосту скопилось более 1000 машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В очереди на Крымском мосту по состоянию на 10:00 мск скопилось более 1000 машин, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией по мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи стоит 60 транспортных средств.

Днем 23 июня Крымский мост дважды временно перекрывали. Из-за ограничений на переправе возникла пробка — с обеих сторон зафиксировали 577 автомобилей.

В тот же день украинские военные совершили атаку на Севастополь. Российские силы ПВО сбили пять воздушных целей в небе над акваторией Черного моря — это были ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Осколки одной ракеты упали в прибрежной зоне на севере города, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. В результате атаки четыре человека погибли, пострадали более 150 человек.