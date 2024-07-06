Над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Около 14:20 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Утром 6 июля Минобороны также отчитывалось о сбитом над регионом БПЛА. МЧС в Белгородской области сообщило об опасности атаки беспилотников по региону в 1:28 мск.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Также утром 6 июля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, при котором пострадал человек и несколько домов получили повреждения.

В тот же день украинские военные атаковали три населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области: в поселке Прилесье и селе Теребрено взорвались FPV-дроны. Повреждены жилые дома и несколько автомобилей.