В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в телеграм-канале.

В Белгородской области МЧС также сообщило об опасности атаки беспилотников.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 4 июня, два украинских беспилотника атаковали три автомобиля на дороге в Белгородской области. В результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 12 лет, уточнил тогда губернатор области Вячеслав Гладков.

Накануне в Курской области украинские дроны атаковали автозаправочные станции в Суджанском районе, при обстреле пострадал водитель легкового автомобиля.