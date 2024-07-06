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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в телеграм-канале.

В Белгородской области МЧС также сообщило об опасности атаки беспилотников.

В Курской области объявляли ракетную опасность
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 4 июня, два украинских беспилотника атаковали три автомобиля на дороге в Белгородской области. В результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 12 лет, уточнил тогда губернатор области Вячеслав Гладков.

Накануне в Курской области украинские дроны атаковали автозаправочные станции в Суджанском районе, при обстреле пострадал водитель легкового автомобиля.

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Теги
Белгородская область Курская область БПЛА
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