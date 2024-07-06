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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

При очередном обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадал охранник, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья», — написал он в телеграм-канале.

Мужчину доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение домой, от госпитализации он отказался.

При обстреле пострадали 11 частных домов, один из них получил серьезные повреждения в результате прямого попадания снаряда.

В одном социальном объекте и одном производственном предприятии были повреждены остекление и фасад, а также четыре автомобиля. Губернатор уточнил, что имеются повреждения на линии электропередачи.

В Белгородской области дроны атаковали три автомобиля
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Фото:vvgladkov / Telegram

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 4 июня, украинские военные атаковали Белгород с помощью беспилотника, он упал в спальном микрорайоне. Обломки дрона, по словам мэра города, были найдены на проезжей части. В связи с этим тогда частично перекрыли дорогу по улице Есенина.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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