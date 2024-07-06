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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над двумя регионами

Минобороны: над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны сбили над Курской и Белгородской областями. Ночью об атаке беспилотников в нескольких районах сообщали также в оперативном штабе Краснодарского края, там повреждена вышка связи и загорелись резервуары с топливом

За ночь средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны: семь дронов сбили в Курской области, еще один — в Белгородской.

В Курской области объявляли опасность атаки БПЛА, к утру субботы, 6 июня, ее отменили. Тревога звучала и в Белгородской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об обстреле города Шебекино, при котором пострадал человек и несколько домов получили повреждения.

Оперштаб Кубани сообщил об отражении атаки беспилотников
Политика

В заявлении ведомства не упоминается атака на Краснодарский край, о которой рассказывали региональные власти. По данным краевого оперативного штаба, дроны атаковали гражданские объекты в нескольких районах, в результате была повреждена вышка сотовой связи в Ейске, а в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом.

Помимо того, опасность атаки дронов объявляли в Липецкой области.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Белгородская область Курская область дроны
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