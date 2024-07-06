Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над двумя регионами

Минобороны: над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов

Дроны сбили над Курской и Белгородской областями. Ночью об атаке беспилотников в нескольких районах сообщали также в оперативном штабе Краснодарского края, там повреждена вышка связи и загорелись резервуары с топливом

За ночь средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны: семь дронов сбили в Курской области, еще один — в Белгородской.

В Курской области объявляли опасность атаки БПЛА, к утру субботы, 6 июня, ее отменили. Тревога звучала и в Белгородской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об обстреле города Шебекино, при котором пострадал человек и несколько домов получили повреждения.

В заявлении ведомства не упоминается атака на Краснодарский край, о которой рассказывали региональные власти. По данным краевого оперативного штаба, дроны атаковали гражданские объекты в нескольких районах, в результате была повреждена вышка сотовой связи в Ейске, а в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом.

Помимо того, опасность атаки дронов объявляли в Липецкой области.