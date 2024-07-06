В двух населенных пунктах Белгородской области взорвались дроны ВСУ

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные атаковали три населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Прилесье FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта, в результате один автомобиль полностью сгорел, еще один получил повреждения. В селе Теребрено также сдетонировал FPV-беспилотник. Взрыв произошел возле частного дома, поврежден был нежилой дом.

Кроме того, село Демидовка попало под обстрел. На территории трех частных домов выбиты окна, разбиты стены; повреждены кровли и фасады жилых домов, а также два автомобиля.

Как сообщил губернатор, в результате атак ВСУ никто не пострадал.

Ночью под обстрел в Белгородской области попал город Шебекино. Один из снарядов прилетел на территорию предприятия, там пострадал охранник. Он получил несколько осколочных ранений и был доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался.