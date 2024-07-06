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Военная операция на Украине ,  
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В двух населенных пунктах Белгородской области взорвались дроны ВСУ

Гладков: в поселке Прилесье и селе Теребрено взорвались украинские FPV-дроны
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные атаковали три населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Прилесье FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта, в результате один автомобиль полностью сгорел, еще один получил повреждения. В селе Теребрено также сдетонировал FPV-беспилотник. Взрыв произошел возле частного дома, поврежден был нежилой дом.

Кроме того, село Демидовка попало под обстрел. На территории трех частных домов выбиты окна, разбиты стены; повреждены кровли и фасады жилых домов, а также два автомобиля.

Как сообщил губернатор, в результате атак ВСУ никто не пострадал.

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Фото:SALDO_VGA / Telegram

Ночью под обстрел в Белгородской области попал город Шебекино. Один из снарядов прилетел на территорию предприятия, там пострадал охранник. Он получил несколько осколочных ранений и был доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался.

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ дроны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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