Минобороны: военные нанесли удар «Искандером» по ПВО в Полтавской области

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ПВО в Полтавской области

Российские военные нанесли удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Полтавской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ракетный удар был нанесен расчетом комплекса «Искандер» близ населенного пункта Коптево. В результате военные уничтожили две пусковые установки С-300, кабину боевого управления и транспорт ВСУ.

ЗРК С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способен поражать баллистические и аэродинамические цели.

28 июня Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по позиции ЗРК С-300 в Одесской области.

В начале июля расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинской стоянке самолетов на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Тогда были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два таких самолета, находящихся в ремонте, повредили.