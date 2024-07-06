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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ПВО в Полтавской области

Минобороны: военные нанесли удар «Искандером» по ПВО в Полтавской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Полтавской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ракетный удар был нанесен расчетом комплекса «Искандер» близ населенного пункта Коптево. В результате военные уничтожили две пусковые установки С-300, кабину боевого управления и транспорт ВСУ.

ЗРК С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способен поражать баллистические и аэродинамические цели.

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28 июня Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по позиции ЗРК С-300 в Одесской области.

В начале июля расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинской стоянке самолетов на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Тогда были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два таких самолета, находящихся в ремонте, повредили.

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Теги
Минобороны «Искандер-М» ПВО ВСУ Украина Полтавская область
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