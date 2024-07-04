Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ

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Расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, уничтожены также средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Российское оборонное ведомство неоднократно сообщало об ударах по украинским военным объектам с помощью «Искандеров».

1 июля Минобороны России сообщило, что военные ударили по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке», в результате повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома. Спустя день министерство отчиталось о групповом ударе расчетов «Искандер-М» по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области.