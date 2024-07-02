Минобороны: расчеты «Искандер-М» уничтожили пять Су-27 на аэродроме в Миргороде

Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде

Об ударе по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке» российское Минобороны сообщило еще накануне. Теперь ведомство уточнило, что удар был нанесен расчетами «Искандер-М», в результате было уничтожено пять Су-27

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Расчеты «Искандер-М» ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области, сообщило Минобороны.

«В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — говорится в сообщении военного ведомства.

Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «Сухой» в 1970-х. Оснащен парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф, способен нести как ракеты класса «воздух — воздух», так и «воздух — земля». В апреле прошлого года на тот момент спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украина располагает двумя бригадами Су-27 (порядка 48 самолетов).

1 июля Минобороны России сообщило, что военные ударили по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке», в результате повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома. О том, что после удара российских военных по военному аэродрому в Миргороде было уничтожено несколько самолетов, накануне сообщали украинские СМИ со ссылкой на военные источники. Игнат позднее подтвердил потери ВВС в технике.

Как писали «Известия», российские операторы разведывательных дронов несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Миргороде и, после того как там скопилось существенное число самолетов, ударили по нему баллистической ракетой «Искандер-М».