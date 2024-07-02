 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде

Минобороны: расчеты «Искандер-М» уничтожили пять Су-27 на аэродроме в Миргороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Об ударе по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке» российское Минобороны сообщило еще накануне. Теперь ведомство уточнило, что удар был нанесен расчетами «Искандер-М», в результате было уничтожено пять Су-27

Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде
Video

Расчеты «Искандер-М» ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области, сообщило Минобороны.

«В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — говорится в сообщении военного ведомства.

Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «Сухой» в 1970-х. Оснащен парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф, способен нести как ракеты класса «воздух — воздух», так и «воздух — земля».

В апреле прошлого года на тот момент спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украина располагает двумя бригадами Су-27 (порядка 48 самолетов).

Экс-спикер ВВС Украины подтвердил потери при ударе по аэродрому
Политика

1 июля Минобороны России сообщило, что военные ударили по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке», в результате повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома. О том, что после удара российских военных по военному аэродрому в Миргороде было уничтожено несколько самолетов, накануне сообщали украинские СМИ со ссылкой на военные источники. Игнат позднее подтвердил потери ВВС в технике.

Как писали «Известия», российские операторы разведывательных дронов несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Миргороде и, после того как там скопилось существенное число самолетов, ударили по нему баллистической ракетой «Искандер-М».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Полтавская область Су-27 «Искандер-М» Военная операция на Украине
Материалы по теме
Уничтожение самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Видео
Политика
В Полтаве прогремели взрывы
Политика
В Полтавской области Украины прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Орбан впервые с начала военной операции приехал в Киев Политика, 09:48
Си Цзиньпин высказался против гегемонизма и в пользу многополярности Политика, 09:46
Сборная США сенсационно вылетела с домашнего Кубка Америки по футболу Спорт, 09:44
Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании Общество, 09:43
Здесь заискивает, там кричит: как руководители теряют авторитет в команде Pro, 09:41
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 09:39
В Белгородской области предупредили о ракетной опасности Политика, 09:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о маневрах российских подлодок вблизи Британии Политика, 09:20
Предложение жилья в новостройках России сократилось на 6% за месяц Недвижимость, 09:19
Более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний национализировали Бизнес, 09:19
Как в России обслуживают офисные компьютеры после ухода западных вендоров Pro, 09:19
Уничтожение самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Видео Политика, 09:15
«Росконгресс» решил зарегистрировать товарный знак «(Не) винный маршрут» Вино, 09:00
Партнер не платит налоги: когда это станет проблемой вашего бизнеса Pro, 08:59