 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области
Video

Российские военнослужащие уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в сообщении ведомства.

В результате удара поражены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

ЗРК С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО
Политика

Ранее ведомство сообщило, что за неделю российские войска уничтожили шесть пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одну пусковую установку М270 MLRS. Также были поражены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18». Подразделения группировки войск «Днепр» поразили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов. Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и 589 беспилотников.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Искандер ПВО С-300
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине семи американских РСЗО
Политика
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР
Политика
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек Общество, 00:29
Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области Политика, 00:17
Германия столкнулась с проблемами. Ждать ли сенсаций на старте плей-офф Спорт, 00:00
В Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса» Общество, 28 июн, 23:50
Как прошел московский выпускной в Парке Горького. Фоторепортаж Общество, 28 июн, 23:43 
Захарова пообещала ответ Москвы на повышение пошлин ЕС на агропродукцию Политика, 28 июн, 23:30
Шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула Общество, 28 июн, 23:13
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Макгрегор отреагировал на сообщения о силовиках в школе Нурмагомедова Спорт, 28 июн, 23:06
Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США Политика, 28 июн, 23:00
В Боливии задержали 21 человека за участие в попытке госпереворота Политика, 28 июн, 22:46
Зеленский заявил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму Политика, 28 июн, 22:40
В Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва Политика, 28 июн, 22:39
Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров Спорт, 28 июн, 22:26
Правительство продлит на июль разрешение на экспорт бензина Бизнес, 28 июн, 22:10