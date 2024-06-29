Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области

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Российские военнослужащие уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — говорится в сообщении ведомства.

В результате удара поражены радиолокатор подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

ЗРК С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

Ранее ведомство сообщило, что за неделю российские войска уничтожили шесть пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одну пусковую установку М270 MLRS. Также были поражены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18». Подразделения группировки войск «Днепр» поразили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов. Средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и 589 беспилотников.