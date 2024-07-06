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Военная операция на Украине ,  
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В США анонсировали новые шаги по усилению ПВО Украины на саммите НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по усилению ПВО Украины, заявил представитель администрации США высокого ранга.

«Вместе с некоторыми нашими союзниками мы заострим внимание на поддержке ПВО Украины», — сказал чиновник, его слова приводит ТАСС.

Однако он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять США.

В НАТО подтвердили даты проведения саммита в Вашингтоне
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил о доставке на Украину третьего ЗРК Patriot. По одной системе ПВО обещали предоставить Киеву также США, Румыния и Италия. Пятую союзники решили полностью собрать из фрагментов, переданных европейскими странами, писала газета The New York Times. Так, радар и три пусковые установки обещали поставить Нидерланды, а несколько ракет-перехватчиков поступит от коалиции из четырех стран во главе с Германией.

Саммит Североатлантического альянса в 2024 году состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря блока Йенса Столтенберга в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона. В частности, темами саммита станут дальнейшая поддержка Украины, усиление сдерживания и обороноспособности и укрепление партнерства в рамках альянса.

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Теги
саммит НАТО США ПВО Военная операция на Украине
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