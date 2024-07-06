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Политика ,  
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Аэропорт в Италии назовут в честь экс-премьера Берлускони

Крупнейший аэропорт Милана Мальпенса переименуют в честь бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони, который умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет, сообщает местная газета La Repubblica.

«Совет директоров одобрил просьбу региона Ломбардия в прошлом году назвать аэропорт Милана Мальпенса в честь Сильвио Берлускони», — передает газета слова министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

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Фото:fortevillageresort.com

Берлускони родился в Милане в 1936 году. В политику он пришел в 1994 году (в 57 лет), создав с нуля в январе того же года собственную партию «Вперед, Италия».

На протяжении жизни он становился премьером Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования.

Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. Его часто называют другом президента России Владимира Путина, у них регулярно происходили неформальные контакты.

В апреле 2023 года у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Тогда же он начал проходить курс химиотерапии.

В начале июня того же года Берлускони в очередной раз госпитализировали, через три недели после того, как он выписался из больницы. Спустя несколько дней, 12 июня, стало известно о его смерти.

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Берлускони Сильвио

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии
29 сентября 1936 года
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