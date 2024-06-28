FT узнала о продаже «роскошного» курорта в Италии российским бизнесменом

FT: Бажаев передал права на курорт в Италии через день после начала спецоперации

Владелец «Русской платины» Муса Бажаев после начала спецоперации передал права на «роскошный» курорт в Италии своему родственнику, а затем он перешел во владение к его казахскому партнеру по золотодобыче, выяснила FT

Фото: fortevillageresort.com

Российский бизнесмен, владелец «Русской платины» Муса Бажаев (состояние $750 млн, по данным Forbes) передал право собственности на принадлежавший ему «роскошный» итальянский курорт Forte Village Resort своему родственнику на следующий день после начала спецоперации на Украине, 25 февраля 2022 года, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы кипрского реестра.

Как отмечает газета, расположенный на южном побережье Сардинии Forte Village Resort славится своими «нетронутыми пляжами и прозрачной водой», состоит из восьми отелей и 13 вилл в общей сложности на 770 номеров (включая 33 люксовых), а стоимость полупансиона для семьи из двух взрослых и двух детей в августе может доходить до €50 тыс. за неделю. Муса Бажаев и его племянник Дени Бажаев приобрели курорт в 2014 году за €180 млн.

По данным FT, уже в начале 2023 года право собственности на курорт, материнская компания которого владеет различными активами на Сардинии на общую сумму около €700 млн, перешло к казахскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову. Газета напоминает, что ранее Ибрагимов и семья Бажаевых выступили соинвесторами второго по величине золотого рудника Киргизии Джеруй. На открытии рудника в 2021 году присутствовал президент Владимир Путин, напоминает газета, который говорил, что российские инвестиции в проект составили порядка $600 млн.

В декабре 2022 года, за два месяца до передачи собственности Forte Village Ибрагимову, его 40-процентная доля в золотом руднике была передана российской компании, принадлежащей Бажаевым, которая, согласно отчетам кипрской компании Retivia Investments (принадлежит Ибрагимову), стала ее единственным акционером, пишет FT. Непосредственным владельцем курорта сегодня является сардинская компания Progetto Esmeralda, которая владеет и другими активами на острове, включая отель Palazzo Doglio в городе Кальяри.

Кипрские записи, которые есть у FT, показывают, что Progetto Esmeralda контролируется кипрской Quarmine Limited, которая, в свою очередь, принадлежит Retivia Investments Limited Ибрагимова. Отчеты также показывают, что в феврале 2023 года 100% акций Quarmine Limited перешли к новому бенефициару — «обладателю бельгийского гражданства, который проживает в Княжестве Монако». Газета напоминает, что Ибрагимов имеет бельгийский паспорт и проживает в Монако.

Исполнительный директор Forte Village Лоренцо Джаннуцци заявил FT, что Progetto Esmeralda как управляющая компания курорта «не играет активной роли в изменении контрольных операций, [и] компания всегда немедленно информировала государственные органы, а также финансовые и коммерческие учреждения о любых изменениях». «За последние два десятилетия [курорт] менял структуру собственности как минимум семь раз <...> тем не менее, преемственность полностью итальянского руководства, отвечающего за бизнес, никогда не менялась», — подчеркнул Джаннуцци.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Мусы Бажаева.

Муса Бажаев находится под санкциями ЕС с апреля 2022 года. В начале этого года суд ЕС рассматривал его требование об отмене санкций, а также выплате возмещения в размере €1 млн. Бажаев отмечал, что ограничения ЕС нарушают его права на судебную защиту и эффективное средство правовой защиты. Он также поставил под сомнение обоснование санкций, на которые опирался Совет ЕС, допустивший нарушение принципов соразмерности и равного обращения, а также нарушение его фундаментальных прав.