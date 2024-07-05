Орбан: позиции Киева и Москвы по вопросу урегулирования далеки друг от друга

Орбан оценил близость позиций Москвы и Киева в вопросе достижения мира

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Позиции России и Украины в вопросе урегулирования конфликта далеки друг от друга, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«Я по опыту понял, что позиции [Москвы и Киева] очень далеки друг от друга. Нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению [конфликта]», — сказал венгерский премьер.

Важнейший шаг к этому, по словам Орбана, уже сделан: Венгрия установила контакты со сторонами и будет продолжать работу в этом направлении, добавил он.

Орбан прилетел в Москву днем 5 июля. На встрече с ним Путин заявил, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе нюансы. Венгерский премьер ответил, что хотел бы узнать мнение российского президента по важным для Европы вопросам. Встречу 5 июля он назвал «особенной».

Переговоры Орбана и Путина продолжались три часа.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, у политиков состоялся «откровенный» разговор, одной из главных тем которого был конфликт на Украине.