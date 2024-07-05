Глава затопленного Орска Василий Козупица ушел в отставку

В апреле в Орске прорвало дамбу на реке Урал, вода подтопила около 7 тыс. домов. Жители города потребовали от Козупицы уйти в отставку, но тогда он решил «быть с людьми»

Василий Козупица (Фото: pool_56 / Telegram)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уволил мэра Орска Василия Козупицу, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля», — пояснили в администрации. Депутаты дополнительно назначат дату конкурса по отбору кандидатур на нового мэра Орска.

Василий Козупица стал мэром Орска в октябре 2019 года, Орский городской совет депутатов избрал его главой города.

В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными Общество

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в городе начали эвакуацию. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Жители города вышли на стихийный митинг и высказали недовольство действиями властей в связи с затоплением, в том числе эвакуацией и компенсациями. Они потребовали отправить Козупицу в отставку, но тогда администрации Орска и жителям удалось найти компромисс без увольнений. Пик паводка был пройден 9 апреля, уровень воды в Орске на максимуме достиг 975 см. В результате подтопило около 7 тыс. домов.

В середине апреля сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что сын Козупицы Николай месяц назад приобрел квартиру в Дубае и переехал туда. Мэр рассказал, что его сын, инженер-геолог по профессии, уехал не в ОАЭ, а в Саудовскую Аравию вместе с семьей, так как получил приглашение на новую работу. Козупица отметил, что гордится тем, что его дети всего добиваются сами.

В мае он рассказал, что не стал уходить в отставку, потому что решил быть с людьми и делать то, что необходимо для их благоустройства. «Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — отметил Козупица.