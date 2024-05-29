 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными

Сюжет
Наводнения в России
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Менее 1%, или около 40 пострадавших от паводка частных домов в Орске Оренбургской области, признаны пригодными для проживания, об этом сообщил мэр города Василий Козупица в телеграм-канале.

По его словам, городская межведомственная комиссия обследовала за полтора месяца около 6,5 тыс. домов, более 43% из них утрачены, а почти 56% нуждаются в капитальном ремонте.

«Сейчас мы заключили муниципальный контракт на инструментальное обследование 123 многоквартирных домов, попавших в зону подтопления. Как только специалисты оценят состояние строительных конструкций, будем планировать восстановительные работы. Окончательное решение о состоянии всех домовладений принимаем коллегиально», — рассказал Козупица.

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили ₽7 млрд
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Из-за половодья пострадали порядка 250 улиц в Советском и Ленинском районах, сообщал ранее мэр. Более 30 тыс. жителей были вынуждены оставить свои дома.

В начале апреля в Орске из-за паводка прорвало дамбу, в результате были затоплены некоторые части города. Затопленными оказалось более 7 тыс. домов и приусадебных участков. 9 апреля мэр сообщил о пройденном пике паводка в городе. 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что пик в Орске и Оренбурге прошел.

Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Однако, как сообщила прокуратура Оренбургской области, органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании сооружения. Надзорное ведомство связало прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. СК 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

Сооружение не было рассчитано на ту нагрузку, которая привела к аварии, отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Такой паводок скорее исключение», — говорил он. Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Оренбургская область паводок
Материалы по теме
Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка
Общество
Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в ряде регионов
Политика
В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Полузащитник «Локомотива» покинул клуб вслед за Дзюбой Спорт, 16:30
Восемь человек пострадали от взрыва в ресторане в Чебоксарах Общество, 16:26
В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными Общество, 16:23
Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Политика, 16:19
Миллиардер из Чехии выкупит британскую почту Royal Mail за £3,57 млрд Бизнес, 16:14
В России установили лимит в ₽100 тыс. для переводов без открытия счета Экономика, 16:14
Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов Политика, 16:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Семьи погибших участников военной операции смогут получать две пенсии Политика, 16:06
В Москве вырос спрос на микроквартиры после объявленного запрета на них Недвижимость, 16:03
Chery запатентовала в России 18 возможных будущих названий автомобилей Авто, 16:01
Минобороны сообщило об уничтожении склада катеров и цеха сборки дронов Политика, 16:00
В ВКС рассказали о присутствии борцов с дронами в каждом регионе России Политика, 15:59
Цена нефти Brent поднялась выше $85 впервые с 1 мая Инвестиции, 15:53
МИД Венгрии назвал провалившимися санкции Евросоюза Политика, 15:49