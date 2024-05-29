В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными
Менее 1%, или около 40 пострадавших от паводка частных домов в Орске Оренбургской области, признаны пригодными для проживания, об этом сообщил мэр города Василий Козупица в телеграм-канале.
По его словам, городская межведомственная комиссия обследовала за полтора месяца около 6,5 тыс. домов, более 43% из них утрачены, а почти 56% нуждаются в капитальном ремонте.
«Сейчас мы заключили муниципальный контракт на инструментальное обследование 123 многоквартирных домов, попавших в зону подтопления. Как только специалисты оценят состояние строительных конструкций, будем планировать восстановительные работы. Окончательное решение о состоянии всех домовладений принимаем коллегиально», — рассказал Козупица.
Из-за половодья пострадали порядка 250 улиц в Советском и Ленинском районах, сообщал ранее мэр. Более 30 тыс. жителей были вынуждены оставить свои дома.
В начале апреля в Орске из-за паводка прорвало дамбу, в результате были затоплены некоторые части города. Затопленными оказалось более 7 тыс. домов и приусадебных участков. 9 апреля мэр сообщил о пройденном пике паводка в городе. 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что пик в Орске и Оренбурге прошел.
Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Однако, как сообщила прокуратура Оренбургской области, органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании сооружения. Надзорное ведомство связало прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. СК 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.
Сооружение не было рассчитано на ту нагрузку, которая привела к аварии, отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Такой паводок скорее исключение», — говорил он. Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м.
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