В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными

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Менее 1%, или около 40 пострадавших от паводка частных домов в Орске Оренбургской области, признаны пригодными для проживания, об этом сообщил мэр города Василий Козупица в телеграм-канале.

По его словам, городская межведомственная комиссия обследовала за полтора месяца около 6,5 тыс. домов, более 43% из них утрачены, а почти 56% нуждаются в капитальном ремонте.

«Сейчас мы заключили муниципальный контракт на инструментальное обследование 123 многоквартирных домов, попавших в зону подтопления. Как только специалисты оценят состояние строительных конструкций, будем планировать восстановительные работы. Окончательное решение о состоянии всех домовладений принимаем коллегиально», — рассказал Козупица.

Из-за половодья пострадали порядка 250 улиц в Советском и Ленинском районах, сообщал ранее мэр. Более 30 тыс. жителей были вынуждены оставить свои дома.

В начале апреля в Орске из-за паводка прорвало дамбу, в результате были затоплены некоторые части города. Затопленными оказалось более 7 тыс. домов и приусадебных участков. 9 апреля мэр сообщил о пройденном пике паводка в городе. 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что пик в Орске и Оренбурге прошел.