Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Дума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о повышении военных пенсий с учетом изменения прогноза социально-экономического развития России.

Таким образом, с 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим будут проиндексированы не на 4,5%, а на 5,1%.

Ранее об этой инициативе сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-за изменения прогноза инфляции в механизм исчисления пенсий внесли поправку.

Пенсии военнослужащих — это ежемесячная выплата от государства, которую получает военный после завершения службы или при получении инвалидности. Такую выплату могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время размер средней военной пенсии — 41 тыс. руб.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий супругам погибших участников военной операции на Украине одновременно получать две пенсии.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать выплаты по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми и подростками младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.