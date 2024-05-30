Военные пенсии проиндексируют на 5,1% с 1 октября

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Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% из-за уточнения прогноза по инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

Выплаты проиндексируют с 1 октября 2024 года. По словам Силуанова, ранее пенсии планировали повысить на 4,5%. Из-за изменения прогноза инфляции в механизм исчисления пенсий внесли поправку.

Пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции, подчеркнул министр финансов.

Пенсии военнослужащих — это ежемесячная выплата от государства, которую получает военный после завершения службы или при получении инвалидности. Такую выплату могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время размер средней военной пенсии — 41 тыс. руб.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий супругам ⁠погибших участников военной операции одновременно получать две пенсии. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. В документе говорится, что жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать выплаты по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми и подростками младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.

Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в ходе военной операции. Дети погибших военных, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии.